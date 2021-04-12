Alaplı- Akçakoca yolunda heyelan

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yola dökülen taş ve toprağın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Alaplı ve Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan oldu. AlaplıAkçakoca yolu Kavukkavla mevkisinde etkili olan yağmurun heyelana neden olduğu belirtildi. Akçakoca yönünde yola taş ve toprak dökülürken, ulaşım durdu. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik, diğer yoldan çift şeritli olarak verildi. Jandarma ve Karayolları, heyelan bölgesinde önlem aldı. Karayolları ekipleri, heyelanla birlikte yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-04-12 12:19:32
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