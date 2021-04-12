İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DAH)İSPANYA'dan Zonguldak'a gönderilen, kıyafet dolu valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi'ne İspanya´dan gönderilen valiz için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama izni aldı. Açılan valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen, 12 şeffaf pakette 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, valizi almak için gelen kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-12 13:14:10



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