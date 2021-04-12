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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek Müftülüğünden proje tanıtım programı

İHA

Devrek Müftülüğünden proje tanıtım programı

Müftülük tarafından Devrek ilçesinde “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” adı altında proje tanıtım programı düzenlendi.
Devrek Atatürk Kültür Merkezinde organize edilen ve din görevlilerinin katıldığı organizasyonda konuşan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli,” Kurulduğu günden bu zamana kadar ülkemizde ve dünyada birçok iyiliğe öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla ecdadımızın vakıf geleneğini sürdüren vakfımız, hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla birçok projeye imza atmış ve uluslararası bir vakıf haline gelmiştir. Eğitim hizmetlerinden hayri hizmetlere birçok alanda faaliyetlerini sürdüren vakfımız Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmayarak “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” temasıyla siz değerli vatandaşlarımızı bu yardım kampanyasına fitre, fidye, zekat ve bağışlarınızla destek olmaya davet etmektedir. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında mağdur ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elimizi uzatmalı, zekâtlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla, kardeşliğimizi hissettirmeli, salgın nedeni ile bir araya gelemesek, iftar sofralarımıza davet edemesek de yardımlarımızla yanlarında olmalıyız." dedi
Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla ihtiyaçlarını gidermeliyiz diyen İzmirli,” Sevgili Peygamberimiz ’in (sav) hayvanlar ve diğer tüm canlıların su ihtiyacının giderilmesini teşvik edici birçok tavsiye ve uygulamalarını örnek alan ecdadımız bu çerçevede çeşmelerden şadırvanlara, sebillerden hamamlara, su yollarından havuzlara kadar sayısız eser inşa etmiş, Peygamberimizin “en üstün sadaka” olarak nitelemiş olduğu bu örnekliği günümüze kadar taşımışlardır.
Su hayattır ve en temel ihtiyaçtır, temiz su kaynaklarına ulaşım sıkıntısı çeken ve hayatta kalmaya çalışan özellikle Afrika ve Asya kıtasında ki kardeşlerimize gelin hep birlikte yardım eli uzatalım. Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan “Dünya’ya Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Hayır Çeşmeleri” Projesine destek verelim. Bu iyilik kervanına bizde katılalım. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 32 ülkede tamamlanan 440 su kuyusu, 110 yapımı devam eden, 209 yeni proje toplam 759 Su Kuyusu ile istifade eden kişi sayısı 6 milyona ulaşmıştır. Kuraklığın hüküm sürdüğü, susuzluğun yoğun olarak yaşandığı coğrafyalarda zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize yardımcı olalım. Su hayratı yapmak isteyen hayırseverlerimizi Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmelerine bağış yapmaya davet ediyoruz bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Müftülük, en yakın cami görevlileri ile irtibata geçebilirler” diye konuştu.

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