Devrek’te Nisan ayında 30 cm kar yağdı

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Devrek’in Mahmutoğlu Köyünde yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Mahmutoğlu Köyünde 30 cm’yi bulan kar yağışı vatandaşlara şaşkına çevirdi.

İlçenin en yüksek köyleri arasında yer alan Mahmut Mahmutoğlu Köyünde Nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma açmak için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

Nisan ayının ortalarında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler sağlıklı ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışmalarına devam:İ* ediyorlar.

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