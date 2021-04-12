Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde encümen seçimleri yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlar arasından 2021 yılında görev yapacak encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı olağan toplantısı Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde yapılırken, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı konuşmada muhtarlara koronavirüs tedbirleri ile ilgili uyarıda bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılında görev yapacak heyet belirleme seçimi yapıldı.

İl Genel Meclis üyelerinden Ali Kemal Karaca 58 oy, Rıfkı Gültekin 43 oy ile seçildi. Bunun yanı sıra köy muhtarlarından Abdi Köyü Muhtarı Veli Ünsal 70 oy, Orta Köy Muhtarı Erol Özsoy 40 oy alarak seçildiler. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti üyeliğine Dedeler Köyü Muhtarı İsmail Ölmez seçildi.

Seçimler sonucunda İl Genel Meclis Üyeleri Ali Kemal Karaca ve Rıfkı Gültekin ile Muhtarlardan Veli Ünsal ve Erol Özsoy encümen üyesi olarak seçildi.

Gizli oy açık sayım esasına göre yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyeleri’nden Ali Kemal Karaca 58 oy, Rıfkı Gültekin 43 oy alırken, muhtarlardan Abdi Köyü Muhtarı Veli Ünsal 70 oy, Ortaköy Köyü Muhtarı Erol Özsoy 40 oy aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.