İstihdam kurulu toplantısı yapıldı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl İstihdam Kurulu Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı.

İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve diğer ilgililerin katılımıyla çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve öneriler dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.