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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş, 2’nci doz aşısını oldu

İHA

Başkan Demirtaş, 2’nci doz aşısını oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Covid19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın Koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığı bildirildi. Başkan Demirtaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Demirtaş açıklamasında, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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