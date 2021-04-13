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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

271 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

İHA

271 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 1750 yılında Sultan I. Mahmut ve III. Mustafa döneminde İstanbul’dan ilçeye gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin (Hacı Hüseyin) tarafından başlatılan Ramazan topunun yerini ses bombası aldı.
1750 yılında İstanbul’dan Alaplı’ya gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin’in emri ile Ramazan aylarında iftar ve sahur saatleri topla duyurulmaya başlandı. İlçede 271 yıllık gelenek, sahur ve iftar vakitlerinde Alaplı Belediyesi Zabıta ekiplerince sürdürülüyor. Ramazan topu geleneğinin yerini teknolojinin gelişmesi ile ses bombası aldı.
Ramazan topunun atılacağı alan etrafına güvenliğini altıktan sonra ve yangın söndürme tüpü bulunduran ekipler, yaşanabilecek olası bir kazaya karşı sıkı önlemler alıyor. İftar ve sahur öncesi atışın yapılacağı alana gelen ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra tam saatin gelmesiyle birlikte fitili ateşliyor. Alaplı sahilinde her yerinden duyulacak şekilde gürültüyle patlayan Ramazan topu ve ezan sesini duyan vatandaşlar iftarını açıyor.
Vatandaşlar, ses bombası uygulamasının çevre kirliliğini önlediğini belirterek, "Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ramazanlarda iftar ve sahur vakitlerini duyurmak için haber vermek için eskiden dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık belediyelerde bu gibi hizmetleri ses bombaları ile patlatarak nostaljik geleneği yaşatmaya çalışıyor. Alaplı'nın çoğu kesim, zabıta memuru tarafından iftar vaktinde ses bombasını sesi ile iftar açıyor.
Ramazan gelenekleri ve adetleri her yerde olduğu gibi ilçemizde de devam ediyor. 1990 yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombaları çıktı. Bugüne kadarda iftar saatinde Sahil dolgu alanından ya da Atatürk parkından zabıta ekipleri tarafından ezanın okunmasıyla birlikte ses bombası patlatılıyor. İlçemizde iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyorlar" diye konuştu.

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