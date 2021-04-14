Denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan; 'Bu sene balık az oldu ama para etti''

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağı öncesinde balığın bu sene az olduğunu ancak kazandırdığını söyledi.

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir zaman kala Karadeniz’de çoğu tekneler yavaş yavaş limanlara şimdiden demirlemeye başladı. 1 Eylül’de başlayan av sezonunu değerlendiren Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, bu sene balığın az olduğunu ve bu neden balığın para ettiği söyledi. Başkan Kayhan ayrıca denizlerin soğumamasından dolayı hamsinin erkenden av yaptığını ve bu neden biyolojik gelişimi sağlanamadan avlanıldığını ifade etti.



''Hamsi biyolojik gelişimi tamamlamadan avlanıldı''

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsi biyolojik gelişimi sağlamadan avlanıldığını söyleyerek,''1 Eylül 15 Nisan olan avcılık yarından itibaren yasaklanmaya başlanıyor. Bunun için şöyle bir şey diyebilirim. 1 Eylülde çok güzel palamut oldu. Suların geç soğumasından dolayı hamsi erken av yaptı. Biyolojik gelişimi sağlanamadan avlanmaya başlanıldı. Buda hamsinin azalmasına aşırı avcılıkdan dolayı hamsinin üzerindeki baskıdan dolayı bir kısmı avlandı bir kısmı da Gürcistan sularına attı. Hamsinin yasaklanmasında bir kısmı sorunlar oldu. Buda soğuk hava stokçularına yaradı. Soğuk havacılar hamsiyi depolarında saklayarak piyasaya sürdüler. Bu da hamsinin 250300 TL hamsinin satılmasına neden oldu. Bunun yanında havalar geç soğudu için İstavrit başladı" dedi.



''Halk balığını istavrit bile kasası 400500 TL'den satıldı''

Halk balığı istavritin bile bu sene pahalı satıldığını ifade eden Ergün, ''Bu sene balık az oldu ama işin gerçeği balık para etti. Hamsinin kasası 250300 TL, Palamudun kasası 200 TL'den maalesef halkın önemsemediği İstavrit balığının kasası 400500 TL den satıldı. Bu büyük bir şeydir. Bu istavritte boy ölçümünü sağlayamadan satıldı. Bunları kooperatif olarak sürdürebilir balıkçılık açısından Buna tepkiliyiz biz. Bakanlığımızın 5/2 temkinlerde buna bir önlem alması gerek. Halbuki her sene kurul toplanıp buna fikir üretmemiz gerek' diye konuştu.

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