Adeta köstebek yuvasına dönen yola tepki

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ile Kandilli Beldesini bağlayan yoldaki çukurlar vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kdz. Ereğli Buruncuk mevkiinde köstebek yuvasına dönen yol vatandaşları çileden çıkardı. Uzun süredir bu yolda sıkıntı çektiklerini söyleyen köy sakinleri, yapılan yamanın yağmur suları ile birlikte yeniden bozulduğunu ve tekrar çukurların oluştuğunu ifade etti. İlçeye bağlı Köseağzı plajından Kandilli beldesi istikametinde olan yol bir çok köyün de ulaşımında kullanılıyor.

“Yol demek medeniyet demektir”

Bu yolda araçların zarar gördüğünü vurgulayan Kandilli Yeni Mahalle Muhtarı Ali Erdoğan yetkililere çağrıda bulundu. Erdoğan açıklamasında, “Bu yol Özel İdarenin sorumluluğunda. Defalarca Özel İdare yetkililerine bildirmemize rağmen bir türlü yapılamadı. Ben de sıklıkla bu yolu kullanıyorum. Özellikle şoförlük esnafı yapan olsun, özel aracıyla bu yolu kullananlar dahil çok defa sıkıntı yaşadı. Bir çok arabanın jantları kırıldı, lastikleri zarar gördü. Yol demek medeniyet demektir. Tüm uğraşlarımıza rağmen asfaltlanmayan yolun kısa sürede tamamlanarak belde ve köy sakinlerinin sıkıntılarının çözülmesini istiyorum. Kandilli’nin göç vermesinde en büyük sebep yollarıdır.” İfadelerini kullandı.

Uzun yıllardır bu yolda çukurlar olduğunu söyleyen Geyikbeli Mahallesi Muhtarı Tahsin Arslan ise kalıcı çözüm olmasını gerektiğini söyledi. Muhtar Arslan, “Bu yol bir çok köyün ve Kandilli’nin ulaşımını sağlıyor. Önemli bir yolun bu şekilde mi olması gerekiyor? Her yağış sonrası daha da kötüye gidiyor. Sorumluluk sahasında olmadığı için Belediyeye de bir şey diyemiyoruz. Özel İdare’nin bu yola bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

“Ödenek ayrıldı”

Buruncuk mevkiinde yaşanan yol sıkıntısına tepkiler gelirken, öte yandan bu yolun yapımı konusunda ödeneğin ayrıldığı öğrenildi. Bölgeye en yakın köy olan Keşkek Köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, son bilgileri aktararak şunları söyledi:

“Bu yolda sıkıntılar yaşandı. Bizlere de sıklıkla şikayetler geliyor. İl Özel İdare yetkilileri ile görüşmemizde bu yol için ödenek ayrıldığını bizlere ilettiler. Özellikle hava sıcaklıklarının artması, Mayıs Haziran aylarında başlanacağı söylendi. Bugün yapılsa bile en ufak yağmurda yeniden asfaltta sorun yaşanabilir. Sıcak asfalt ile alt tabakanın birbirine kaynaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmasını diliyorum. Bu konuda bizlere yardımcı olan Kaan bey ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Saffet Bozkurt’a teşekkür ediyorum. Konunun yakinen takipçisi olacaklarını ilettiler.”

Armutçuk Mahallesi Muhtarı Hasan Görmüş de, yolun yapımı konusunda bilgi vererek, “Yolun yapımı için en az 16 derece sıcaklık olması gerekiyor. Yaz mevsimine girmeden çalışmalara başlanacağını bizlere ilettiler. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmaların takipçisiyiz. Talep ve sorunlarımıza çözüm bulan yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.