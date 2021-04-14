Baraka yangında kül oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde barakada meydana gelen yangın sonrası ekipler seferber oldu.

Olay, ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde mezarlık altında bulunan bir arazideki barakada meydana geldi. Nedeni henüz belli olmayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Alevler, Kışla Mahallesinden de görülürken, ihbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın alanına ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası baraka kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürürken Cevdet Öcal barakanın kundaklandığını iddia etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.