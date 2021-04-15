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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayında beslenme önerileri

İHA

Ramazan ayında beslenme önerileri

Diyetisyen Özge Kayhan Özen, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber, vatandaşlara beslenme önerilerinde bulundu. Özen, "Sahurda tok tutucu besinler tercih edilmeli" dedi.
Beslenme düzeninin değiştiği dönem olan Ramazan ayında doğru beslenme ile ilgili Diyetisyen Özge Kayhan Özen bilgiler verdi. Özen, yaptığı açıklamada sahur ve iftarda dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Ramazanda sahur ve iftar olarak iki öğün beslenmeye geçiyoruz. Sahurda daha çok kolay sindirilebilen ve daha hafif sindirilebilecek yiyecekler tercih etmemiz gerekiyor. Örneğin kahvaltı iyi bir tercih olabiliyor. Tok tutucu besinler, protein kaynaklı besinler. Yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi besinler mutlaka sahurda sofralarda yer vermek gerekiyor. İftarda da çorba mutlaka öneriyoruz, sıcak çorba ile başlangıcı. Yeşil salatalarınız mutlaka sofrada olsun. Sebze, baklagil yemekleri, et, tavuk ve balık yemekleri mutlaka sofralarınızda yer almalı. İftardan sonra da mutlaka bir ara öğün öneriyoruz. Bu da ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı kuruyemişlerden yada süt ve süt ürünlerinden yoğurt gibi tercihleri yapabilirsiniz" dedi.

Egzersiz ve su tüketimine önem verilmeli
Su tüketimi ve egzersiz ile ilgili de önerilerde bulunan Diyetisyen Özen, şunları söyledi:
"Ramazan ayında su tüketimimiz maalesef azalıyor. Bunu önlemek amaçlı vücudu susuz bırakmamak için mutlaka sahurda 1 litre suyunuzu tüketip yatmanızı tavsiye ediyorum. İftardan sahura kadar geçen sürede de günlük olarak tüketmeniz gereken miktar ne kadar ise, 2 litre gibi tamamlamak gerekiyor. Çay, komposto, Ramazan şerbeti gibi içecekleri hesaplarken bunun içine katmayın lütfen. Yapabildiğiniz sürece Ramazan ayı boyunca bu egzersizi hayatınıza katmanız gerekiyor. Pandemi dolayısıyla şuan kısıtlıyız ama en azından evde aktif olmak, iftardan sonra çok fazla televizyon karşısında oturmamak adına biraz daha aktif olabiliriz. Metabolizma hızını artıracak en önemli etken su aslında, su miktarını tamamlamak gerekiyor. Bir de renkli sebzelerden yararlanmamız lazım. Bir de iftardan sonra yeşil çay, bitki çayı metabolizmayı hızlandıracak çayları ara öğününüze eklemeyi tavsiye ediyorum."

"Tek öğünden kaçınılmalı"
İHA'ya konuşan Diyetisyen Özge Kayhan Özen, Ramazan ayında genellikle karşılaşılan problemleri de söyleyerek dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özen açıklamasında, "Ramazan ayında genellikle düzen değişikliğinden dolayı kabızlık gibi, bağırsak problemleri ile karşılaşıyoruz. Bunun önlenmesi için çiğ sebze ve meyvelerden yararlanmak, özellikle kuru baklagillere sofranızda haftada 23 gün yer vermeniz gerekiyor. Onun dışında yine su miktarına dikkat etmek gerekiyor. Bir de sahuru atlayıp, sadece tek öğün beslenme, sadece iftarda yemek yiyen vatandaşlarımız oluyor. Bunun da yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Bağırsak sıkıntıları, vitamin mineralden eksik kalma, öğünleri tamamlayamama gibi durumlar söz konusu oluyor, o yüzden sahurunuzu ihmal etmeyin. Sahurda da daha besleyici, sağlıklı ve sizi tok tutucu besinlerden faydalanmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

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