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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak

DHA

3 bin maden işçisiyle görüşülüp, psikolojik durumları araştırılacak


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta yerin metrelerce altında çalışan maden işçilerinin yaşadıkları sorunlar, talepleri, psikolojik durumlarının ortaya çıkarılması ve buna yönelik iş yeri hekimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla proje başlatıldı.  Proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden oluşan heyet, havzadaki 3 bin maden işçisiyle görüşecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen, 'Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi', Avrupa birliği tarafından 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasına girdi. Türkiye adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın yer aldığı proje kapsamında Zonguldak havzasındaki 3 bine yakın maden işçisiyle görüşülerek işçilerin yaşadıkları sorunları, talepleri, psikolojik durumlarının ortaya çıkarılmasına çalışılacak. Ortaya çıkan veri ile de işyeri hekimleri bilgilendirilerek işçilerin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Proje sonunda, iş yeri hekimlerinin maden sektöründe psikososyal riskleri ölçme, değerlendirme ve analiz etmenin yanı sıra maden işçilerinin içerisinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje, madencilik sektöründe çalışanların sağlık ve güvenliğine etki eden psikososyal riskler üzerine Türkiye'de yapılacak en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Ayrıca maden sektöründe yaşanan kazalara bağlı olarak engelli kalan çalışanların deneyimlediği psikososyal riskler hakkında yaygın etki yaratmak amacıyla belgesel ve kitap hazırlanması planlanıyor.
PROJENİN SAHA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Projenin saha çalışması Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Program Direktörü Doç. Dr. İdil Işık, proje direktörü Dr. Şafak Öz Aktepe ve proje koordinatörü psikolog Esin Çetin Özbudak ve Zonguldak İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Atınç Kayınova, maden ocağında çalışan işçilerle birebir görüşmeler yaptı. Doç. Dr. İdil Işık, projenin 18 ay süreceğini ve yaklaşık 3 bin maden işçisiyle görüşmeyi hedeflediklerini söyledi. Mesleki anlamda işyeri hekimlerinin iş yerlerindeki psikososyal riskleri ölçme ve değerlendirme ile maden işçilerinin içinde bulunduğu psikolojik durumun güçlendirilmesini sağlamaya çalışacaklarını anlatan Doç. Dr. Işık, şöyle dedi:
"İş yeri hekimlerinin maden sektöründe psikososyal risk nedir? Maden işçilerini karşılaştığı psikiolojik sağlık sorunları, bunları tetikleyen nedenler nelerdir? Bunları nasıl analiz edeceklerine dair yöntem geliştireceğiz. Bunu iş yeri hekimlerine öğreteceğiz. Çalışmanın sonunda 300'e yakın iş yeri hekimine ulaşacağız. Ölçme ve değerlendirme yapılacak bir aplikasyon geliştireceğiz. Böylelikle veriyi toplayabileceğiz. Online bir eğitim platformu olacak. Veriyi sahadan maden işçilerinden toparlayacağız. Ardından bu sektörde bu koşulların iyileştirilmesi için çözüm önerilerini içeren bir yönetmelik önerisini bakanlığa sunacağız. "DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-15 12:47:00

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