Zonguldak’ta çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı. 15 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı. 1 5 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından 60 şahıs, Narkotik suçlarından 3 şahıs olmak üzere toplam 63 şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi le Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan şahıslardan ; 05 yıl arası 36 şahıs, 510 yıl arası 5, 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslar: M.İ., Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 53 ay gün, E.S., Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 30 gün, (R.D) Cebir Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan 6 yıl 5 ay, A.B., Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı suçundan 5 yıl 19 ay 30 gün, O.E., Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan 5 yıl 5 ay 57 gün, B.A., Birden Fazla Kişi ile Gece Vakti Yağma suçlarından 5 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.

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