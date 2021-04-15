Bariyerlere vurarak durabildi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı tersaneler mevkiinde meydana geldi. Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı istikametine gitmekte olan Emrah A. (25) idaresindeki 67 LB 388 plakalı Fiat marka otomobil, iddiaya göre aşırı hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu. Kaza sonrası sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Aykut K. (26) yaralandı. Kaza sonrası aracın ön camı patlarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara taşındı. Sürücü Emrah A. özel hastaneye kaldırılırken, Aykut K. ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da tedavileri sürüyor. Kaza sonrası tersaneler mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik daha sonra ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.