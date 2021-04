Sanayiciler Filyos Limanı'nın açılması için gün sayıyor

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalar başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren sanayiciler, hammaddelerinin gelmesinde ve ihraç ettikleri ürünlerinin gönderilmesinde yaşadıkları sıkıntıların her geçen gün arttığı belirterek Filyos Limanı’nın en kısa sürede açılmasını bekliyor.

Üyelerinin bu konudaki taleplerinin her geçen gün arttığını belirten Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu; “Bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerimiz deniz yolu ile hammadde tedarikinde ya da ihracat işlemlerinde sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle ihracatçı üyelerimiz en yakınımızdaki Zonguldak limanının kömür ticareti ve RoRo taşımacılığına daha elverişli olması, konteynerlerin indirilmesine ve diğer kuru yük gemilerinin yanaşmasına uygun olmaması nedeniyle Zonguldak Limanını kullanamamakta; yakınımızdaki diğer liman olan Bartın Limanı’nın da hacminden dolayı yetersiz olması nedeniyle gelen gemilerin günlerce, hatta kimi zaman 1 haftadan uzun süre beklemek zorunda kalması nedeniyle mağduriyet yaşamaktadırlar. İzmit ve İstanbul Limanlarının kullanımı ise ayrı bir sorun olmakta; bu limanlar zaten yoğunlukları nedeniyle Marmara Bölgesinin ihtiyaçlarına bile cevap vermekte zorlanmakta, ayrıca mesafe nedeniyle ayrı bir maliyet yükünü de gerektirmektedir. Bu nedenle üyelerimizin üretimlerini ve ihracatlarını artırmaları elimizin altındaki Filyos Limanının altyapısının tamamlanmasının hemen ardından bir an önce faaliyete geçmesine bağlıdır. Bizler de üyelerimiz adına en kısa zamanda Filyos Limanı’nın açılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

