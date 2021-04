Posbıyık’tan kadın futbol takımına destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı ve Ereğli Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, 17 Nisan’da Antalya’da yapılacak olan Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu öncesi Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımını ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Posbıyık, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kız takımını çok önemsiyorum. Biliyorsunuz, bu furyayı Şalvarspor ve Al yazmalıspor’la ben başlattım. İlk başlarda, genç kızlarımızın beldelerden, köylerden gelip takımda oynamaları, sosyal hayata katılmaları çok zordu. Anne babalardan izin almak için bir hayli zorlanıyordum; kefil oluyordum; öyle izin veriyorlardı. Kızımız Ereğli dışına giderse korunabilir mi diye endişe duyuyorlardı ama bunları aştık çok şükür. Her türlü desteğim arkanızda onu hiç unutmayın. Ereğlispor’un ve sizlerin başarılı olması için her zaman yanınızdayım. İyi hocalar var yanınızda, onlardan feyz alarak siz de bireysel başarılarınızı gösterin ve ilerleyin. Antalya’dan haber bekliyorum; milli takıma şunlar şunlar girdi diye. Bu, sizin de bizim için de önemli. Hepinize başarılar diliyorum. Allah güle güle gitmeyi nasip etsin. Bütün yönetim kurulu her zaman arkanızda. Benim başkan olmadığım dönemde kız takımını biraz hırpalamışlar. Çok üzüldüm, artık biz varız burada. Ben sağ olduğum müddetçe hep sizin arkanızdayım inşallah. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ailenize, akrabalarınıza selamlarımı gönderiyorum.”

40’a yakın kadın futbolcu milli takım forması giydi

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Faruk Varlık da lig öncesi yaptığı açıklamada “2004 yılında başkanımız Halil Posbıyık’ın Kaptaş’taki bir turnuvada Şalvarspor ile Al yazmalıspor adı altında oluşturduğu bir ortamda kadın futbol takımı kuruldu. 2004 yılından bu tarafa 40’a yakın Ereğlili kızımız spor akademisine gitti. Milli takımda ay yıldızlı formayı giydi. Bunun en büyük duayeni Halil Posbıyık’tır. Oyuncularımızın çoğu Çakırlı’dan, Osmanlı’dan, Kaptaş’tan, Kandilli ’den, Alaplı’dan Ece Türkoğlu’nun Amerika’ya gönderilmesi Türkiye’de kadın futbolu adına çok büyük bir konu. Ören köyünden Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, yine Alaplı’dan Rabia Civan gibi birçok kızımıza ön ayak olduk. 60 kızımız var. A takımda 25 kızımız var. Başkanımızın her zaman bize dile getirdiği konu, buranın kızlarına önem vermemiz. Tribünde bu kızlarımızın annelerinin, babalarının olması Biz bu oluşumun içerisinde, onun söylediği doğrultuda hareket ediyoruz. Buradaki tüm kızlarımız Ereğli’den ve birinci ligde futbol oynuyorlar. Bundan sonra söz onlarda.” İfadelerini kullandı.

“Kentimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri ve Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Satılmış Yiğit de değerlendirmede bulundu. Yiğit açıklamasında, “20192020 sezonu oynanırken pandemi koşullarından dolayı lig iptal edildi. 20202021 sezonu da yine pandeminin ağırlaşarak devam etmesi dolayısıyla iptal edilmişti. UEFA’nın verdiği talimat üzerine ve şampiyon takım istemesi üzerine, Futbol Federasyonu’nun, daraltılmış lig, turnuva lig dediğimiz bir sistemle ligleri oynatma kararı almasından sonra tekrar takımımızı toparladık. Tamamen altyapıdan yetişen kızlarımızla Ereğlili kızlarımızla beraber bu şampiyonaya katılacağız. Kentimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize her konuda sonsuz desteklerini sunan Başkanımız Halil Posbıyık’a teşekkür ediyorum.” dedi.

“Erkek sporu algısını kırıyoruz”

Futbolculardan Serra Can yaptığı açıklamada, “Futbol bir kadına çok yakışan bir spor. Genelde erkeklere yakıştırılan bir spor. Biz bunu kırıyoruz. Burada bir ilçeyi dünyada temsil ettik. Antalya’daki turnuva bizim açımızdan güzel bir fırsat. Sadece Ereğli’nin kızları ile oynuyoruz. Bütün hocaların izleyeceği bir ortam orası. Birbirimize çok inanıyoruz, güzel hazırlandık. Hepimiz burada abla kardeş gibiyiz. Güzel bir turnuva geçirmek istiyoruz. Ereğli’deki kızlara seslenmek istiyoruz. Ereğli’de güzel bir altyapımız var. Birinci ligdeki takımlardan çok çok ileri noktalarda. Ereğli dendiğinde bizim altyapımızdan dolayı korkuyorlar, ilgileri varsa kesinlikle gelmelerini tavsiye ederim.”

“Belimizi yaslayacağımız bir yer var”

Futbolcu Sonay Özgün Yeniçeri ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Futbola altı sene önce başladım. Ablam Berna Yeniçeri; o da futbolcu. Ereğli Belediyespor’da futbola başladı. O’nu gördüğünde ailem nasıl gururlandıysa ben de onlara aynı duyguyu yaşatmak istiyorum. Ablam kadın milli futbol takımında oynuyor. Şu an Beşiktaş’a transfer oldu. Hedeflerim gerçekten çok büyük. Arkamızda bir destek olduğunu düşünüyoruz. Hocalarımız ve Belediye Başkanım Halil Posbıyık’ın sayesinde belimizi yaslayacağımız bir yer var.”

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

Futbolcu Büşra Türkoğlu ise yaptığı açıklamada, “15 yaşındayım, takımın en küçüğüyüm. Futbola 10 yaşındayken mahallede erkeklerle top oynayarak başladım. Futbolcu olmayı tavsiye ederim. Hocalarımız çok çok küçüklerimize sahip çıkıyor. Kimse hayallerinden vazgeçmesin, hayallerinin peşinden koşsun.” diye konuştu.

