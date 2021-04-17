Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 8 bin 964 resen denetim, 111 ihbar ve 10 bin 281 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

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