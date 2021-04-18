Polis memuru koronadan hayatını kaybetti

Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüse yakalanan trafik polisi hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mustafa Dönmez, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Akşam saatlerinde oksijen değerlerinin düzelmemesinden dolayı entübe olduğu öğrenilen polis memuru Dönmez hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.