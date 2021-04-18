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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğlili kadın futbolcular ilk maçta 3 puan aldı

İHA

Ereğlili kadın futbolcular ilk maçta 3 puan aldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyespor Kadın Futbol takımı, Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda ilk maçında Kocaeli Kadın Futbol takımını 21 mağlup etti.
Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı, pandemi dolayısıyla Antalya’da düzenlenen Kadın Futbol Ligi 20202021 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda D Grubu’nda oynadığı ilk maçında rakibi Kocaeli Kadın Futbol takımını 21 mağlup etti.
Kdz. Ereğli Belediyespor’un gollerini 27’nci dakikada Berfin ve 72’nci dakikada Dilara kaydederken, Kocaelispor’un golü ise 42’nci dakikada penaltıdan geldi.
Başkandan tebrik telefonu
Maç sonunda futbolcuları görüntülü arayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ile eşi Kadın Gücü Kooperatif Başkanı Neriman Posbıyık futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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