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Eski sevgiliye 9 bıçak darbesine 17 yıl istendi

DHA

Eski sevgiliye 9 bıçak darbesine 17 yıl istendi


Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi (22) 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ufuk Özel hakkında, 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşadığı olayı hala unutamadığını anlatan Çiçekçi, "İzleri her gördüğümde o an gözümde canlanıyor. O nedenle psikolojim hala yerinde değil. Adalet yerini bulsun. Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor" dedi.
Olay, 9 Aralık 2020'de Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi, ev arkadaşı ve evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özel ile yemek yiyip alkol aldı. Bir süre sonra Çiçekçi ve Özel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk Özel´in boğazını sıktığı Çiçekçi, baygınlık geçirdi. Özel, ardından mutfak tezgahından aldığı bıçakla Çiçekçi'yi boğazından ve karnından 9 bıçak darbesiyle yaraladı. Evin penceresinden kaçarak canını kurtaran Çiçekçi, özel hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ufuk Özel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağla Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.
'KENDİMİ CAMDAN ATINCA KURTULDUM'
Çağla Çiçekçi, önümüzdeki günlerde Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak dava öncesi DHA'ya konuştu. Olay gününü anlatan Çiçekçi, "Ufuk Özel, o gün ev arkadaşımla eve gelecekti. Onlar gelince yemek yiyecektik. Sohbet sırasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.
'İZLERİ HER GÖRDÜĞÜMDE O AN GÖZÜMDE CANLANIYOR'
Olayın izlerini bıçak yaraları olarak vücudunda taşıdığını ifade eden Çiçekçi, şöyle konuştu:
"Çok kötü süreç geçirdim. Psikolojim hiç normal değil. Bir hafta hastanede yattım. Çıktıktan sonra da psikolojik olarak beden olarak hala atlatamadım. Boğduğunda gözlerim çok sızlıyordu ve açtığımda hiçbir şey göremedim. Gözümden de darbe almış olabilirim. Çok sorunlar yaşadım. Evde tek başıma kalamıyorum. Panik atağım olsun gece kabuslarım olsun. İzleri her gördüğümde o an gözümde canlanıyor. O nedenle psikolojim hala yerinde değil. Davası başlıyor. Adalet yerini bulsun. Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor kesinlikle. Elimden geldiğince hukuki olarak bu olayın peşinden koşacağım. Tek istediğim adalet yerini bulsun. Benim yerimde kimse olmak istemez, olmasında. O nedenle adalet yerini bulsun."DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Gürkay GÜNDOĞANSinan KABATEPE
2021-04-19 10:24:25

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