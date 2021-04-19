Visitzonguldak hizmete alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Visitzonguldak hizmete alındı

İHA

Visitzonguldak hizmete alındı

Zonguldak’ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve etkin tanıtımını yapmak üzere hazırlanan visitzonguldak.com internet sitesi hizmete alındı.
Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yürütülen turizm odaklı çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Yerel paydaşların da desteğiyle kısa süre içinde tasarlanan ve yayına alınan visitzonguldak.com internet sitesi aracılığıyla kente ait turizm ögelerinin aktif ve güncel tanıtımının yapılması ve geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.
@tabiatiylabatikaradeniz ve @visit_zonguldak isimli sosyal medya hesaplarıyla da desteklenen internet sitesinde, Zonguldak’ı tanıtmak ve Zonguldak’a gelmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacı olan her türlü bilgi sağlanması ve yönlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda; Zonguldak’a nasıl gelinir, nerede kalınır, neler yenir, neler yapılır gibi menülerle ilimize gelecek misafirler için bir rehber oluşturuldu. İnternet sitesinde ayrıca, kıyı alanları, doğal alanlar, spor aktiviteleri, lezzet durakları, tarihikültürel alanlar, müzeler, gözlem noktaları, endüstri mirası, aktiviteler, ulaşım gibi menülerle de ziyaretçilere yönlendirici bilgiler verildi.
Turistlerin Zonguldak’tan en yüksek memnuniyeti sağlamaları amacıyla harita destekli gezi ve eğlence rotaları oluşturuldu. Ayrıca var olan destinasyonlar üzerinden kendi rotalarını oluşturmalarına da imkan sağlandı. Ayrıca, kente ilişkin turizm konusunda fikri olan ve bu düşüncesini paylaşmak isteyenler için “Bir Fikrim Var” butonundan doğrudan Zonguldak Turizm Tanıtım Çalışma Grubu’na ulaşmaları sağlandı.
Söz konusu internet sitesi, 20 Nisan Salı günü yapılacak olan Turizm Haftası Etkinlikleri dördüncü oturumunda kamuoyuna tanıtılacak. Ayrıca, İnternet sitesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla yabancı dilde (İngilizce) hizmete alınması için de ön çalışmalar yapımı devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halkı koronavirüsten böyle uyarmıştı, koronavirüsten ölen polis memuru gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER Halkı koronavirüsten böyle uyarmıştı, koronavirüsten ...
Bir yaşındaki yeğeninden korona virüs bulaşan milli atlet sahalara döndü
YEREL HABERLER Bir yaşındaki yeğeninden korona virüs bulaşan milli ...
Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
YEREL HABERLER Kapı kapı gezerek ücretsiz bin adet pide dağıttılar
Zonguldak sis altında kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak sis altında kaldı
Eski sevgiliye 9 bıçak darbesine 17 yıl istendi
YEREL HABERLER Eski sevgiliye 9 bıçak darbesine 17 yıl istendi
Arılar soktuktan sonra öldü
YEREL HABERLER Arılar soktuktan sonra öldü
Arıların soktuğu talihsiz adam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Arıların soktuğu talihsiz adam yaşamını yitirdi
Ereğli köylerindeki sorunlar incelendi
YEREL HABERLER Ereğli köylerindeki sorunlar incelendi
Ereğlili kadın futbolcular ilk maçta 3 puan aldı
YEREL HABERLER Ereğlili kadın futbolcular ilk maçta 3 puan aldı
“Bir İlkbahar Öyküsü” yarışmasında Türkiye birincisi Kdz. Ereğli’den
YEREL HABERLER “Bir İlkbahar Öyküsü” yarışmasında Türkiye birincisi Kdz. ...
Polis memuru koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Polis memuru koronadan hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın gelişi öncesinde Valilik binasında ...
İzin belgesi olmayan geri gönderildi
YEREL HABERLER İzin belgesi olmayan geri gönderildi
Korona virüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra ...
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra öldü
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra ...
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
(Özel) Uzman Psikolog Ece: "Pandemi sürecinde boşanmalar yüzde 300 arttı"
YEREL HABERLER (Özel) Uzman Psikolog Ece: "Pandemi sürecinde ...
Pandemide sınıfları onlar doldurdu
YEREL HABERLER Pandemide sınıfları onlar doldurdu