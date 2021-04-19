Zonguldak'ta sis güzelliği

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Sis, Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde yer yer etkili oldu.

Kimi yerlerde ormanların üzerini kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-19 12:53:38



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