Anonsla 'tedbir' uyarısı yaptığı koronavirüsten hayatını kaybeden polis memuru için tören(2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in cenazesi Alaplı ilçesinde bulunan evinin önüne getirildi, dualar edilerek helallik alındı. Alaplı Çağlayan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, emniyet personeli, yakınları, vatandaşlar katıldı. Dönmez'in cenazesi ilçeye bağlı Çatak köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak),(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-04-19 14:51:17



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