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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

İHA

Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında sahil projesini yerinde inceledi. Projede kapsamındaki yapımına devam edilen ve kısmi olarak tamamlanan çalışmaları inceleyen Kurum, projenin tamamlanması konusunda yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak ziyareti kapsamında Valiliğin ardından sahildeki TOKİ tarafından yapımına devam edilen projeyi yerinde inceledi. Bakan Kurum, alana yapılacak olan iş yerleri ve üst yapı çalışmalarını inceledi.
Bakan Kurum'a projenin biteceği tarihi söyleyen firma yetkilisi, "Sayın Bakanım 14 Ekim 2021'de süre bitiyor. Ama biz Eylül ayında bitireceğiz" dedi. Bunun üzerine bakan Kurum, yüklenici firma yetkilisine "Dokuzuncu ayda olmaz" dedi. Bunun üzerine 15 Ağustos itibariyle tamamlanması konusunda görüşmeler yapıldı.
Bakan Kurum ardından Uzunmehmet Camii'ndeki çalışmaları yerinde incelemek için bölgeden ayrıldı.

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