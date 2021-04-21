Enerji hatları yer altına alınıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi’nin destekleriyle EnerjiSA, Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarına başladı.

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Kdz. Ereğli Belediyesi’nin destekleriyle EnerjiSA tarafından Kepez yolu üzerindeki hatların yer altına alınması çalışmaları başladı.

5 kilometreyi kapsayan çalışma kapsamında 100 kilometre kablo döşenecek. Yaklaşık üç ay gibi bir sürede kablolar yer altına alınacak. 5 bin metrekarelik alanda tamirat işini Kdz. Ereğli Belediyesi üstlendi.

Ayrıca, Müftü Mahallesi ile Kavaklık Mahallesi sınırları içinde bir kısım alanda da aynı çalışma gerçekleştirilecek.

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