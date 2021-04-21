Ormanlı’da alt yapı çalışmaları hız kazandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Ormanlı Beldesi’ne bağlı Sinitli Mahallesi Atatürk Caddesinde menfez çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri öte yandan Sinitli Mahallesine bağlı Aşağı Sinitli Sokak’ta kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bayram Başol, yaptığı açıklamada, “Sinitli Mahallesinde alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir Ormanlı konusunda söz vermiştik. Çarşı merkezindeki cadde ve sokaklardaki su ve kanalizasyon hatları ile kilit parke yenileme çalışmalarının ardından, mahallelerimizde alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmaların ardından alt yapı sorunları da gidermiş olacağız. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabırları için ve çalışmalarda görev alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021 yılında hizmetlerimiz daha da artacak. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

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