Başkan Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tekin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Milli egemenliğin ilan edildiği Cumhuriyetin temelinin atıldığı bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak da armağan edilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Türk Milleti'nin istikbali, bugünkü çocuklarının isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır” diyerek çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmeleri en büyük ortak temennimizdir.

Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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