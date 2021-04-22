ERDEMİR’e 11 bin başvuru gerçekleşti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), işe alım sürecinde 11 binin üzerinde başvuru gerçekleştiğini açıkladı.

ERDEMİR’de 30 Mart’ta başlayan işçi alımı ile ilgili başvuru süreci tamamlandı. 11 binin üzerinde başvuru alındığı açıklanırken, yoğun ilgi gösteren bölge halkına da teşekkür edildi. Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından Erdemir, işletme ünitelerinde görevlendirilecek saat ücretli çalışanları istihdam etmek için 30 Mart’ta başlattığı başvuru sürecini 16 Nisan’da tamamladı. İşe alım sürecinde toplam 11 binin üzerinde başvuru gerçekleşti.

Başvuru süreci devam ederken, Erdemir’in adaylarda aradığı; meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının metalürji, makine, metal, elektrikelektronik, döküm, endüstriyel otomasyon, kontrol ve otomasyon alanlarından mezun ve 1825 yaş aralığında olunması kriterlerini karşılayan adaylar için genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarına 5 Nisan’da başlandı.

Erdemir’de işe alım prosedürü çerçevesinde düzenlenen teknik bilgi ve genel yetenek sınavları, mülakat süreçleriyle devam edecek olup, başvuru yapan tüm adaylara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm süreci şeffaflık esasına göre yürüten Erdemir, adayları sürece dair bilgilendirecek.

Aramıza katılacak her yeni çalışma arkadaşımızla daha da güçlenecek; yetkin, donanımlı, çalışkan ve azimli insan kaynağımızla birlikte ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.