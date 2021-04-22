Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Çufalı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt sevgisine ve çalışkanlığına olan güçlü inancıyla TBMM’nin açıldığı bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. Çufalı, şöyle dedi:

“Aziz milletimizin bağımsızlığa ulaşma yolunda kendi azmiyle başlatmış olduğu var olma mücadelesinin en önemli adımı, demokrasimizin, Cumhuriyetimizin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 101. yıldönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt sevgisine ve çalışkanlığına olan güçlü inancıyla TBMM’nin açıldığı bu günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği, tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi dolayısıyla dünya barışına da katkısı yadsınamaz. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM’nin kuruluşunda ve Milli Mücadelenin kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.