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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Manisa FK: 0-0

DHA

Zonguldak Kömürspor - Manisa FK: 0-0


Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)STAT: Devrek
HAKEMLER: Bayram Başkan(xx), Süleyman Yavaşoğlu(xx), Ozan Burak Akduman(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Muhammet (xx), Emre (xx), Haluk(xx), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Oktay (x) (Dk.66 Atalay x), Rıdvan (xx), Berkan (x) (Dk.73 Enes x), Furkan (xx) (Dk.83 Hüseyin)
MANİSA FK: Yusuf (xx) Sertaç (xx), Ahmet (xx), Emir (x) (Dk.61 Burak x), Hakan (x) (Dk.85 Mikail), Mehmet (xx), Batuhan (x) (Dk.75 Mehmet x), Erhan (x) (Dk.75 Çağrı x), Ümit (xx), Mustafa (xx), Mehmet (xx)
SARI KARTLAR: Berkan (Zonguldak Kömürspor) Ümit (Manisa FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-22 19:17:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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