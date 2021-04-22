Zonguldak Kömürspor - Manisa FK: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)STAT: Devrek
HAKEMLER: Bayram Başkan(xx), Süleyman Yavaşoğlu(xx), Ozan Burak Akduman(xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Muhammet (xx), Emre (xx), Haluk(xx), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (xx), Oktay (x) (Dk.66 Atalay x), Rıdvan (xx), Berkan (x) (Dk.73 Enes x), Furkan (xx) (Dk.83 Hüseyin)
MANİSA FK: Yusuf (xx) Sertaç (xx), Ahmet (xx), Emir (x) (Dk.61 Burak x), Hakan (x) (Dk.85 Mikail), Mehmet (xx), Batuhan (x) (Dk.75 Mehmet x), Erhan (x) (Dk.75 Çağrı x), Ümit (xx), Mustafa (xx), Mehmet (xx)
SARI KARTLAR: Berkan (Zonguldak Kömürspor) Ümit (Manisa FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-22 19:17:40
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