Şehidin adı okulda yaşatılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kepez İlkokulu’na Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar’ın isminin verilmesinden dolayı, şehidin ablası AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’na teşekkür etti.

2016 yılında Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kader Acar’ın ablası Yasemin Kiremitçi, bugün AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar’ın adının ilçede bulunan Kepez İlkokulu’na verilmesi nedeniyle AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a teşekkür eden Şehit Acar’ın ablası Yasemin Kiremitçi; şehit acısının hayattaki en büyük acılardan biri olmakla birlikte aynı zamanda da yaşanabilecek en büyük gurur olduğunu söyledi.

Şehit kardeşinin adının bir okulda yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kiremitçi, “Kardeşimin adının bu şekilde yaşatılacak olmasından büyük onur ve mutluluk duyuyor; bu konuyu başından sonuna kadar takip eden Saffet Bozkurt ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit ablası Yasemin Kiremitçi’nin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ise şehit ve şehit ailelerinin, kendilerinde çok müstesna bir yere sahip olduklarını ifade ederek; “Vatanı için yurtiçinde ve dışında canını hiçe sayarak şehit olan askerlerimizin bize emaneti olan aileleri, bizim de ailemizdir. Şehit ailelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz de şehidimizin ablası gibi, şehidimizin adını yaşatacak olmamızdan dolayı gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken; şehidimizin ablasına da nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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