Yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin tl ceza kesildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yasaklı olan "Salep Bitki Soğanı" toplayan kişiler jandarma tarafından yakalandı.

İlçenin Yakademirciler köyünde kolluk devriyeleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan kontrol esnasında Y.S (41), M.Ç.(64) ve M.Ç.(54)'nin yasaklı Salep soğanı topladıkları meydana çıktı.

Doğa ve Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince şahıslara ayrı ayrı 241 bin 424 TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.