Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta toplanması yasak 390 kök salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çaycuma´ya bağlı Yakademirciler köyünde 3 kişiyi, ormanlık alanda 390 kök salep soğanıyla suçüstü yakaladı. Biyolojik çeşitliğinin artması için toplanması yasak olan salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından Y.S. (41), M.Ç. (64) ve M.Ç.'ye (54) 241 bin 424'şer TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesti. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-23 11:53:18



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