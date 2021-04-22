TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Manisa FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftada Zonguldak Kömürspor, sahasında ağırladığı Manisa FK ile 00 berabere kaldı.
Stat: Devrek
Hakemler: Bayram Başkan xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Ozan Burak Akduman xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Muhammet xx, Emre Kara xx, Haluk xx, Hakan xx, İlker xx, Aykut xx, Oktay xx, Rıdvan xx, Berkan x (Enes dk. 73 x), İhsan Furkan x (Hüseyin dk. 84 x)
Manisa F.K.: Yusuf xx, Sertaç xx, Ahmet xx, Abdurrahman x (Recep dk. 61 x), Hakan x (Mikail dk. 84 x), Mehmet Güven xx, Alaettin x (Mehmet Yılmaz dk. 75 x), Erhan x (Çağrı dk. 75 x), Ümit xx, Mustafa xx, Mehmet Uysal xx
Sarı Kartlar: (Berkan) (Zonguldak Kömürspor), (Ümit) (Manisa F.K.)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.