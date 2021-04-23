23 Nisan’da gökyüzüne balonlar bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan’da gökyüzüne balonlar bırakıldı

İHA

23 Nisan’da gökyüzüne balonlar bırakıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kdz. Ereğli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Pandemi tedbirleri alınarak Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İzmirlioğlu İlkokulu Müdürü Cem Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Akbaş konuşmasında, “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada ilki oluşturmakta hem de geleceğin Cumhuriyet nesillerine Atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin geleceğini gençlere ve yarınların sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem Atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de Atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. 23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bu günlerde bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden Atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız. Atatürk’ü ve bizlere emanet ettiği bu eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki gelecek kuşaklar kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusunda ödevlerimizi yerine getirebilsinler.” dedi.
Kepez Ortaokulu öğrencilerinden Hümeyra Ceren Kurt’un şiirini okumasıyla devam eden tören; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti. Törenin sonunda Kaymakam Çorumluoğlu, çocuklar ile birlikte gökyüzüne balonları uçurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında ...
Çocuk gazeteciler sordu, protokol yanıtladı
YEREL HABERLER Çocuk gazeteciler sordu, protokol yanıtladı
Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza
YEREL HABERLER Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza
Günlük vaka sayısı 500'ü geçen Zonguldak'ta, Vali böyle uyardı Vali Mustafa Tutulmaz, "Bazı iş kollarına verilen fırsatlar amaçları dışında kullanılıyor''
YEREL HABERLER Günlük vaka sayısı 500'ü geçen Zonguldak'ta, Vali ...
Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu
Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Çaycuma'da 23 Nisan kutlamaları
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin tl ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin tl ...
Şehidin adı okulda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Şehidin adı okulda yaşatılıyor
Televizyondaki şömine görüntüsünü yangın zannedince itfaiyeye ihbarda bulundu
YEREL HABERLER Televizyondaki şömine görüntüsünü yangın zannedince ...
Otomobile çarpan cip site içine uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan cip site içine uçtu: 4 yaralı
Apartman boşluğuna uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Apartman boşluğuna uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Zonguldak Kömürspor - Manisa FK: 0-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Manisa FK: 0-0
TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Manisa FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 - Manisa FK: 0
47 yıllık İş Kur Müdürünün veda töreninde göz yaşları sel oldu
YEREL HABERLER 47 yıllık İş Kur Müdürünün veda töreninde göz yaşları ...
Çocuk Milli Eğitim Müdürü okuluna doğalgaz istedi
YEREL HABERLER Çocuk Milli Eğitim Müdürü okuluna doğalgaz istedi
Alaplı’da ihtiyaç sahiplerine patates-soğan dağıtılacak
YEREL HABERLER Alaplı’da ihtiyaç sahiplerine patates-soğan ...
23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
YEREL HABERLER 23 Nisan makam değişikliği gerçekleşti
Yeşil, “Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Yeşil, “Ulusal Egemenliğimizin 101. Yılı kutlu olsun”
Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı’dan 23 Nisan mesajı
Öğrencilere KPSS Bilgilendirme ve Meslek Tanıtımı
YEREL HABERLER Öğrencilere KPSS Bilgilendirme ve Meslek Tanıtımı
Hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kızın dayısı tutuklandı
YEREL HABERLER Hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kızın dayısı ...
ERDEMİR’e 11 bin başvuru gerçekleşti
YEREL HABERLER ERDEMİR’e 11 bin başvuru gerçekleşti
Devrek’te fırınlarda Ramazan ayı denetimi
YEREL HABERLER Devrek’te fırınlarda Ramazan ayı denetimi