23 Nisan Çocuk Bayramı koronavirüs gölgesi altında kutlandı

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Devrek’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi gölgesi altında kutlandı.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde icra edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını gölgesi altında dar kapsamlı kutlandı.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen kutlama törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya’nın Atatürk Anıtı’na çelen sunumunun ardında program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasının ardından sona erdi.

Tören covit 19 kuralları içersinde icra edilirken İlçe protokolü de kutlamalarda hazır bulundu

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