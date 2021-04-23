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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekli ilk mebus için Kur’anı-Kerim okutuldu

İHA

Devrekli ilk mebus için Kur’anı-Kerim okutuldu

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt İlk Mecliste görev yapan Abdullah Efendinin mezarını ziyaret ederek Kur’an okutup dua etti.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci döneminde Bolu Mebusu olarak görev yapan Devrekli Abdullah Sabri Efendinin Devrek’te bulunan mezarını ziyaret eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve beraberindekiler Atatürk, yakın silah arkadaşları, şehit, gazi ve Abdullah Sabri Efendi için Kur’an okuttu ve dua etti.
Başkan Bozkurt, Abdullah Sabri Efendinin Büyük Millet Meclisinin açılışında bulunduğunu ve yapılan seçimde Bolu Mebusu (Milletvekili) seçildiğini söyledi.
Başkan Bozkurt yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bugün düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızın önemli bir safhası olan TBMM'nin açılışının 101. yıldönümüdür. Anadolu'da yapılan seçimlerin ardından zor şartlar altında Ankara'ya gelen milletvekillerinin katılımlarıyla 23 Nisan 1920'de Meclisimiz açılmış ve açıldığından bu yana milli iradenin yansımasının simgesi olmuştur. TBMM'nin ilk Başkanı Büyük Atatürk’tür. Devrek Müftüsü Abdullah Sabri Efendi de Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte hareket ederek vatan savunması için halkı örgütleyip direnişine teşvik etmiştir. İlk Mecliste Bolu Milletvekili olarak görev alan bu milli kahramanımızı, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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