Kaymakam aşı konusunda uyardı: “Vefat yaşı düşüyor”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeniden artış gösteren vakalar konusunda ilçede gidişatın iyi olmadığını belirterek, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Korona virüs ile ilgili Ereğli’de son durum hakkında gazetecilere bilgiler verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Kaymakam Çorumluoğlu, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan’ı ne yazık ki çok istediğimiz, gönlümüze yatan şekilde yapamadık. Pandemi gereği sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu şekilde yaptık. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Biz bu topraklarda daha nice 23 Nisan’lar, 19 Mayıs’lar, 29 Ekim’ler kutlayacağız” dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu, korona virüs salgını dolayısıyla vefat sayısında yaş ortalamasının düştüğünü vurgulayarak vatandaşlara aşı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında,

“Ereğli’deki gidişat çok da iyiye gitmiyor. Tablonun gelişi yavaş yavaş belli oluyor. Servis sayılarımız artmaya başladı. Yatan hastalarımızın yoğun bakıma, entübe ve vefatları artıyor. Günlük olarak 2 vefat gelmeye başladı. Günlük 100, 120 pozitif vakalar çıkıyor. HES uygulaması üzerinden Ereğli haritasına baktığınızda bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. 1 yıldan bu yana vatandaşlarımızı dikkat etmeleri konusunda uyardım. Bugünkü uyarımın değişiği de, aşı olmaları konusunda uyarıyorum. Son vefat eden 4 kişiye baktığımızda, 3 tanesinin aşısı çıkmasına rağmen aşısını yaptırmadığını gördük. Bu da üzdü bizi. Şüphesiz ki aşılamayı arkadaşlarımız feragat gösteriyorlar. Devletimiz gönderdiği sürece de biz bu aşıları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Yaza doğru biraz daha iyileşme olacağını tahmin ediyorum. Bunu da aşıların artmış olması, çoğu kişinin aşılanmış olduğunu düşünerek söylüyorum. En ufak bir tedbirsizlik, en ufak dikkatsizlik tüm Türkiye’de ve ilçemizde bu vefat sayılarının artması gibi neticeleri doğuruyor. Eskiden vefat eden kardeşlerimizin yaş olmasına baktığımızda da yaşlarının ileri olduğunu görüyorduk, çünkü her vefat eden kişinin geçmişini izliyoruz; Aşısını yaptırmış mı? Ek hastalıkları var mı? Gibi durumlara bakıyoruz. Son vefat edenlerdeki ortak özellik vefat yaşının düşmüş olması. 48 yaşındaki polis memuru vefat etti. 50 yaşında Erdemir’de çalışan vefat etti. Bu demek oluyor ki, vefat yaşı aşağılara doğru düşüyor. Eskiden genç kardeşlerimiz bize bir şey olmuyor diye rahatlardı. Şimdi hastanelerde yoğun bakımda yatan hastalar arasındaki genç hastalar da bu hastalığı atlatmakta ne yazık ki zorlanıyorlar. Çocuklarımız da dahi pozitif vakaları görmeye başladık. Ereğlili kardeşlerime güveniyorum bu hastalığın da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ama bu hep birlikte başarılacak bir konudur. Başaralım ki, şuanda evlerinde işsiz oturan, müessesesi çalışmayan, işçi kardeşlerimiz, hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimiz, esnafımız ve bu işten zarar gören tüm arkadaşlarımız rahat ve huzurlarına kavuşsunlar. Onların evine para girmemesi demek en büyük üzüntü, bizim üzüntümüzdür. Bazen bana soruyorlar, Biontech aşısı mı, Sinovac aşışı mı olalım diye. Görüştüğüm arkadaşlarım ilk ulaştığınız aşı hangisi ise onu yaptırın diyorlar. Ben Sinovac aşısı oldum benim antikorum 250 üzeri çıktı. Dolayısıyla ilk zamanlardaki Sinovac aşısına peşin hüküm vardı. Demek bu yersizmiş. Sağlık Bakanlığı bu durumu çok iyi götürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterlere bütün vatandaşlarımız uysunlar.” İfadelerini kullandı.

Ereğli’de görülen mutantlı virüsler ile ilgili de bilgi veren Kaymakam Çorumluoğlu, “Ereğli’de her çeşidi görüldü. Mücadelemiz devam edecek. İlk başladığımıza göre çok yol katettik, ancak virüs de bizi atlatma içerisine girdi. Tam çözdüğümüz zaman bakıyorsunuz başka bir alandan geliyor. Başta söylemiş olduğumuz maske, mesafe ve temizlik kuralları hiç değişmedi.” Dedi

