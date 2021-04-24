Babasına yardım eden Baran, üzerine tomruk düşmesiyle öldü

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, babasına yardım eden ve üzerine tomruk düşen Baran Üstün (17), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Güzeldere Orman Deposunda meydana geldi. Şükrü Üstün, ormandan kamyonuna yüklediği tomrukları depoya götürdü. Babasına yardım eden Baran Üstün, üzerine tomruk düşmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran Üstün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Üstün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2021-04-24 20:39:59



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