Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayda gerçek başka çıktı İl dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kadın plaja sığındı

Zonguldak’a il dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kadın, soğuk havaya rağmen plaja sığındı. Ekiplerin intihar anonsuyla gittiği olayda gerçek ortaya çıktı. Yurda yerleştirilme teklifini reddeden kadın, şehirlerarası terminale bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kızlar Plajında meydana geldi. İl dışından geldiğini, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın sahilde oturmaya başladı. Kadını fark eden çevredeki vatandaşlar intihara kalkışacağını zannederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen kadına sahile neden indiği soruldu. Kadın da kalacak yeri olmadığını ve il dışından Zonguldak’a geldiğini söyledi. Ekiplerin gidene kadar bir yere yerleştirme tekliflerini reddeden kadın, yurt dışına gideceğini söyledi. Bunun üzerine kadın, polis aracıyla 100. Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakıldı.

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