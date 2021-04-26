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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul öğrencilerine 24 bin kitap hediye edildi

İHA

İlkokul öğrencilerine 24 bin kitap hediye edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını COVID19 virüsü sebebiyle evlerinde kutlayan 9 bin öğrenciye 24 bin adet kitap hediye etti.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yılını evlerinde geçirecek olan 9 bin öğrenciye 24 bin adet kitap hediye etme kararı aldıklarını söyledi. Kitapların teslimi için Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, bazı okul müdürleri ile Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Tasin Tanyıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan katıldı.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş törende yaptığı açıklamada, “Geçen sene 23 Nisan’da bir uygulamaya başlamıştık, ilkokulda çağında okuyan öğrencilerimize kitap hediyesinde bulunmuştuk. Bu sene Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişarelerde ilkokulda okuyan 9 bin 200 öğrencimiz olduğu sayısını aldık. 1 ve 2’nci sınıflara üçer adet, 3 ve 4’ncü sınıftaki öğrencilere ikişer adet olmak üzere, tüm öğrencilerimize kitap hediyesinde bulunacağız. Bu yıl öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirecek olmalarından dolayı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına bu projeye imza attık. Okumanın ne kadar önemli olduğunu hem bilgisi hem de fikri olan çocuklar yetiştirmek için öğretmenlerimizin üstün çabaları neticesinde biz de ufak bir hediyede bulunmak istedik. Dağıtılan kitapların temininde bizlere bedelsiz yardımcı olan kırtasiyelere teşekkürlerimizi sunarım” dedi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise, “Kdz Ereğli Tîcaret ve Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz yıl da kitap ve tablet dağıtılmıştı, bu yıl da 24 bin kitap teslim aldık. Okumayı özendirmek ve çocuklarımız zaten Kovid süresince daha fazla evde oldukları için daha fazla kitap okuyacaklardır hareketle güzel bir hediye düşünmüşler. Bu güzel ve anlamlı Sosyal Sorumluluk projelerinden dolayı Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile TSO Yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.
Kaymakam Çorumluoğlu, projeden dolayı Kdz. Ereğli TSO adına Başkan Arslan Keleş’e teşekkür plaketi takdim etti.

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