Eşi ve çocukları gelince intihardan vazgeçti

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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Muharrem U. (55), inşaat hailindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Muharrem U., eşi ve çocuklarının gelmesiyle intihardan vazgeçti.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Muharrem U., inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihara teşebbüs etti. Muharrem U.'yu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Muharrem U.'yu eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, bina önünde branda açarak, önlem aldı. Muharrem U., daha sonra bina önüne gelen eşi ve çocuklarını gördükten sonra intihardan vazgeçti. Çatıdan indirilen Muharrem U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2021-04-26 15:09:05



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