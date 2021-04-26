Öğrencilere KPSS Bilgilendirme ve Meslek Tanıtımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Maliye Bölümü öğrencilerine Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bilgilendirmesi ve meslek tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerine kariyer farkındalığı oluşturmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek sağlamak adına hazırlanan Kariyer Planlama dersi kapsamında 2020 KPSS Türkiye 16’ncısı Yargı Akademi Şanlıurfa Koordinatörü İbrahim Ergin, 20 Nisan Salı günü öğrencilere KPSS hazırlık aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özcan Sezer’in yürütücülüğündeki Kariyer Planlama dersi kapsamında Zoom üzerinden yapılan bilgilendirme ve tanıtımda, aynı zamanda üniversite SBKY mezunu olan Ergin konuşmasında sınavın genel ders dağılımı ve istatistikî bilgilerini öğrencilerle paylaşarak, planlı çalışmanın önemine vurgu yaptı, hangi mesleklerde hangi KPSS sınavlarının düzenlendiğine ilişkin detayları paylaştı.

Prof. Dr. Özcan Sezer yaptığı açıklamada öğrencilerin kariyerlerini yönlendirmede bu tür bilgilendirmelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin 1. Sınıftan itibaren kariyerlerini yönlendirmede desteklenmeleri gerektiğinin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin gelecekteki sınavlara şimdiden hazırlık yapmaları ve bu konuda bilinçlenmelerinin mezuniyet sonrası kariyerleri açısından kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu vurguladı.

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