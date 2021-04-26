Uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporculardan Vali’ye ziyaret

Uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

1315 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılan ve 22 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı Uluslararası Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında derece elde eden sporcular, 45 kg Taekwondo Şampiyonası 1. Yasin Açıkgöz, antrenörü Murat Kalem, 78 kg Taekwondo Şampiyonası 2. Tuğra Ali Çakıcı, antrenörü Emrah Demir, 73 kg Taekwondo Şampiyonası 2. Efe Haktan Uzun, antrenörü Mehmet Salih Albay. 811 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya ilinde düzenlenen 15 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Turkish Open Kick Boks Şampiyonasında derece elde eden sporcular, 56 kg Kick Boks Şampiyonası 1. Sude Nur Basancı, antrenörü Cemal Kocabaş,75 kg Kick Boks Şampiyonası 1. Nazım Çelik, antrenörü Bekir Kaya Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ettiler.

Vali Tutulmaz; Türkiye'yi böyle güzel sonuçlarla başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri kutladı, Bundan sonraki spor hayatlarında başarılarının devamını diledi.

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