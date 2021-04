Ereğli TSO’dan bilgilendirme ziyaretleri sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, üye ziyaretlerini Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürdürüyor.

Başkan Keleş, Oda Genel Sekreteri Gündüz Acar ve KOSGEB Temsilcisi Kubilay Arslangörür ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bazı firmaları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arslan Keleş’e OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu da eşlik etti.

İlk olarak Us mühendislik Firma Yetkilisi Zeki Us ziyaret edilirken, sırasıyla Ays Mühendislik Firma Yetkilisi Aydın Sevimli, BTE Makina Firma Yetkilileri Ümit ve Erdal Akbaba, Obal Alüminyum Firma Yetkilileri Zafer ve Hasan Çakır, My Grup Firma Yetkilisi Kibar Karadeniz iş yerlerinde ziyaret edildiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in Oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgilendirme yapmasının ardından KOSGEB Destekleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi konularda da üyelere geniş çaplı bilgiler verildi. Ardından firma üretim hatlarının gezilmesi ve yerinde bilgi alınması ile ziyaret sona erdi.

