Zonguldak'ta vaka artışı sürüyor (2)- Yeniden



Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs vaka haritasında vaka artış hızı en yüksek iller arasında yer alan Zonguldak'ta, tüm uyarılara rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yoğunluk sürüyor.

Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzasının bulunduğu Zonguldak, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka artış hızının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Haftalık vaka sayılarının ilk açıklandığı tarih olan 14 Şubat'ta Zonguldak'ta, 100 binde 54.67 vaka tespit edildi. 21 Şubat'ta 54.30, 26 Şubat'ta 59.11, 5 Mart'ta 64.61, 12 Mart'ta 75.44, 19 Mart'ta 81.02, 26 Mart'ta 126.01, 2 Nisan'da 205.85, 9 Nisan'da 300.74, 16 Nisan'da 456.36, 23 Nisan'da 578.82 vaka oranı tespit edilen kentte artış her hafta devam etti. Son hafta 122.46 oranında artış yaşanan Zonguldak, vaka sayılarında vaka artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

DENETİMLER SÜRDÜRÜYOR

Zonguldak Valiliği, polis ve jandarma ekipleri ile diğer kurumların desteğiyle denetimlerini sürdürüyor. İş yerlerinde yapılan denetimlerin yanı sıra banka ve alışveriş merkezlerinde halkın sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yapmaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Vatandaşlardan Esma Dikicioğlu, hastaneye gitmek için evden çıktığını söyledi. Vakaların artışta olduğunu ifade eden Dikicioğlu, şöyle dedi:

"Normalde dışarı çıkmıyoruz. Ancak insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz tedbirlere uyarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca toplu taşımaya binmemeye çalışıyoruz. Tam kapanma bence yeterli olmuyoruz. Daha çok kapanma gelmeli diye düşünüyorum."

TEBİRLERE UYMALIYIZ

Hikmet Hacıabdurrahman adlı vatandaş ise gençlerin tedbirlere uymadığını ifade etti. Tedbirlere uyularak bu virüsle başa çıkabileceğini anlatan Hacıabdurrahman, "İnsanlarımızda tedbirler konusunda biraz gevşeklik var. Yetkililerimizin açıkladığı maske, mesafeyi düzgün yapalım. Gerisini Allah'a bırakalım ve bu iş olacak. Ancak gençlerde hiçbir emniyet yok ve bu işin ciddiyetinde değiller" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK

2021-04-27 15:30:11



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