Tutulmaz, Türkiye 1.si üç öğrenciyi ödüllendirdi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Zonguldak Vali’si Mustafa Tutulmaz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bir İlkbahar Öyküsü” II. Gençler Arası Öykü Yarışmasında İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Furkan Davulcu’yu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında “Suyun Değeri” temalı yarışmada Alaplı Kasımlı Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Cemre Su Çilingir’i, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde Çanakkale Savaşları’nın 106. Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Kasımlı Ortaokulu öğrencisi Medine Gül Çelikgöz’ü; yarışmalar sürecinde öğrencilerine rehberlik eden öğretmen ve okul yöneticilerini kabul ederek farkındalık oluşturan Türkiye dereceli öğrencilere ödüller vererek tebrik etti, başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, “İlimizden son bir ay da üç öğrencimiz ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda Türkiye 1. si olarak ve ilimizi başarılı şekilde temsil ederek gururlandırdılar” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Eğitim öğretimin tüm süreçlerinde eğitim camiamıza destek olarak alanında farkındalık oluşturan, başarılı çalışmalar yapan ilimiz ve ülkemiz için örnek çalışmalara imza atan öğretmen, öğrenci ve eğitim yöneticilerimizin Valimiz Mustafa Tutulmaz tarafından ödüllendirilmesi bizleri motive etmektedir” diyerek eğitim öğretimde sağladıkları bu anlamlı destek için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a teşekkür etti.

Öğrencilerin oluşturduğunu başarı hikayelerinin, diğer öğrencilere örnek oluşturduğu, geleceğe dair umutların yeşermesine ve bu bilinçle yetişecek gençlerin aydınlık gelecekte söz sahibi olacaklarına dair inancı pekiştirdiğini belirterek öğrencilerin, başarılarına katkı sağlayan öğretmen, okul yöneticileri ve velilere teşekkür ederek başarılar diledi.

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