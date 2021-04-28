Çifte cinayette 'silah sesi duyulmasın' diye traktörü çalıştırmışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifte cinayette 'silah sesi duyulmasın' diye traktörü çalıştırmışlar

DHA

Çifte cinayette 'silah sesi duyulmasın' diye traktörü çalıştırmışlar


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, cesetleri ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Serkan Akgul (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve Fatih Çilesiz (33) hakkında, 2'şer kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. İddianamede, Serkan Akgül'ün evde kendisine ait uyuşturucu maddeyi almakla suçladığı Salim Çatma'yı ayağından vurduktan sonra konuşmalarından korkup, öldürmeye karar verdiği anlatılarak, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum baba. Sen de traktörü çalıştır. Silah sesi duyulmasın" dediği, babasının traktörü çalıştırmasıyla iki işçiyi de vurarak öldürdüğü yer aldı.
Olay, geçen yıl 18 Temmuz'da, Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden olan inşaat işçileri Salim ve Soner Çatma'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın en son Serkan Akgül'e ait evde tadilat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan incelemede duvarda ve eşyalarda kan izleri tespit edildi. Ekipler, ev sahibi Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül'ün kaçtığını tespit etti. Evdeki 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Fatih Çilesiz, Salim ve Soner Çatma'nın Serkan Akgül tarafından öldürüldüğünü ve ormana gömdüklerini itiraf etti. Fatih Çilesiz'in gösterdiği alanda arama yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın cesetlerini buldu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
20 GÜN ORMANDA YAŞAMIŞLAR
Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül,1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Serkan Akgül'ün cesetleri gömdükten sonra Fatih Çilesiz ile birlikte İstanbul'a uyuşturucu almaya gittiği ve Salim Çatma'nın annesinin oğlunu sormak için evlerine geldiğini öğrenmesinin ardından babasıyla uyuşturucu satışından elde ettiği 28 bin TL'yi alarak ormana kaçtıkları tespit edildi. İki gün evlerinin yakınındaki ormanda saklanan baba ve oğlunun ardından Bartın yakınlarındaki ormanlık alana geçtikleri ve 18 gün kaldıkları ortaya çıktı. Ardından Serkan Akgül'ün ulaştığı arkadaşı Erkan Ö. tarafından Zonguldak merkezindeki atıl durumda bulunan bir binaya götürüldükleri ve burada 1 hafta kaldıkları tespit edildi. Son olarak 3 bin TL karşılığında anlaştıkları kişi tarafından götürüldükleri İstanbul'da 2 hafta kalan Serkan Akgül ve İsmail Akgül, daha sonra Zonguldak il sınırına gelerek jandarmaya teslim oldu.
DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında baba İsmail Akgül, Serkan Akgül ile suça yardım ettikleri iddiasıyla anne Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö. tutukluk hallerine yapılan itiraz sonucu 18 Kasım'da tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklardan İsmail, Serkan ve Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
'BEN KİMSENİN CEZASINI YATAMAM, MESELEYİ HALLETMEYE GİDİYORUM'
İddianamede, Serkan Akgül'ün ilk olarak uyuşturucu maddeleri almakla suçladığı Salim'i bacağından vurduğunu ardından yakalanma korkusuyla Fatih Çilesiz'e, "Ben kimsenin cezasını yatamam. Gidip meseleyi hallediyorum. İkisini de öldüreceğim" dediği ve bir süre sonra babası İsmail Akgül'e, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın" dediği ortaya çıktı. Ardından İsmail Akgül'ün traktörü çalıştırdığı ve gaza basarak gürültü yaptığı, Serkan Akgül'ün de Salim ve Soner Çatma'yı tabanca ile başlarından vurarak öldürdüğü tespit edildi. Serkan ve İsmail Akgül ile Fatih Çilesiz'in cesetleri traktörle ormana götürüp gömdükleri, Döndü Akgül ve Müzeyyen G.´nin ise evdeki kan lekelerini temizleyerek halıları yaktıkları belirlendi.
'CESETLER KOKMASIN DİYE ÜZERİNE KİREÇ DÖKTÜK'
Serkan Akgül ifadesinde evin tadilatında çalışan Salim ve Soner Çatma'nın kendisine ait uyuşturucu maddeleri aldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti. Çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak Salim'i bacağından vurduğunu anlatan Serkan Akgül, "Bir süre sonra Salim ve Soner'in tabancayla vurduktan sonra silah seslerini duyan babam İsmail ve yengem Müzeyyen yanıma geldi. Babam ve Fatih ile birlikte kazma ve kürekleri alarak ormanda mezar kazdık. Ardından cesetleri traktörün römorkuna koyarak branda ile sardık. Cesetleri gömerek üzerini kapattık. Cesetler kokmasın diye üzerine kireç döktük. Dikkat çekmemek için ormanlık alandan ağaç kesip römorka yükledik" dedi.
İsmail Akgül ise oğlu ve Fatih Çilesiz ile birlikte traktörde mavi brandaya sarılı çöpleri atmak için ormana gittiklerini ardından ormanda odun keserek eve döndüklerini ileri sürdü. Oğlunun evden kaçacağı sırada Soner ve Salim'i öldürdüğünü kendisine söylediğini anlatan İsmail Akgül, "Bana, 'Benimle gelmezsen seni de öldürürüm' dedi. Evin alt tarafındaki ormanlık alana kaçtık. Oğlumun arkadaşı bize erzak getirdi. Bir süre sonra İstanbul'a gittik. Ardından teslim olmaya karar verdik. Zonguldak'a geldiğimizde otobüsteyken jandarma bizi yakaladı" diye konuştu. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN
2021-04-28 10:52:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e yükseldi
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan maden işçisi sayısı 141'e ...
Korkunç manzarayı gören telefona sarıldı Emekli maden işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korkunç manzarayı gören telefona sarıldı Emekli maden ...
Tutulmaz, Türkiye 1.si üç öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER Tutulmaz, Türkiye 1.si üç öğrenciyi ödüllendirdi
BEÜ’de “Covıd-19 ve Uzaktan Eğitim” konuşuldu
YEREL HABERLER BEÜ’de “Covıd-19 ve Uzaktan Eğitim” konuşuldu
Turizm Haftası etkinliği dijital ortamda gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Turizm Haftası etkinliği dijital ortamda ...
Zonguldak’ta sahte para ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta sahte para ele geçirildi
Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta ...
Öykü yarışmasında 1. olan öğrenci ödüllendirildi
YEREL HABERLER Öykü yarışmasında 1. olan öğrenci ödüllendirildi
Posbıyık: "Ereğli’ye Şehitler Mezarlığı yapacağız"
YEREL HABERLER Posbıyık: "Ereğli’ye Şehitler Mezarlığı yapacağız"
Zonguldak'ta vaka artışı sürüyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka artışı sürüyor (2)- Yeniden
Zonguldak´ta tam kapanma öncesi yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER Zonguldak´ta tam kapanma öncesi yoğunluk sürüyor
Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti Vali Mustafa Tutulmaz, "Kabul edilebilir bir şey değil. Soruşturma ve incelemeleri yapılıyor"
YEREL HABERLER Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları ...
Vali Mustafa Tutulmaz halk gününde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz halk gününde vatandaşlarla ...
Ereğli TSO’dan bilgilendirme ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli TSO’dan bilgilendirme ziyaretleri sürüyor
Alev alan tanker panik yaşattı
YEREL HABERLER Alev alan tanker panik yaşattı
Uygulama noktasında yakalanan 6 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Uygulama noktasında yakalanan 6 kişiye işlem yapıldı
Kızılay kan bağışçılarını bekliyor
YEREL HABERLER Kızılay kan bağışçılarını bekliyor
Alaplı ilçesinde 7 bin 767 kişiye Covid- 19 aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Alaplı ilçesinde 7 bin 767 kişiye Covid- 19 aşısı ...
Çocukların motor keyfi hastanede bitti
YEREL HABERLER Çocukların motor keyfi hastanede bitti
Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
YEREL HABERLER Ramazan davulcusunu kanlı çarşafla korkuttular
Uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporculardan Vali’ye ziyaret
YEREL HABERLER Uluslararası müsabakalarda derece elde eden ...
ZBEÜ ‘Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin Nisan sayısı yayınlandı
YEREL HABERLER ZBEÜ ‘Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin Nisan ...
Öğrencilere KPSS Bilgilendirme ve Meslek Tanıtımı
YEREL HABERLER Öğrencilere KPSS Bilgilendirme ve Meslek Tanıtımı
3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara Yüzlerce kişi pazara akın etti, korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER 3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara Yüzlerce ...