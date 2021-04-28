Zonguldak'ta tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerini traş eden berberler, tek kullanımlık ürünler kullanarak hijyene özen gösterdiklerini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacağının açıklanması üzerine kent merkezinde yoğunluk oluştu. Perşembe akşamı 19.00'da başlayıp 17 Mayıs gününe kadar devam edecek olan 19 günlük tam kısıtlama öncesi vatandaşlar berber ve kuaförlere akın etti.

İş yerleri önünde oluşan kuyruk nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetildi. Tek kullanımlık ürünlerle müşterilerini traş ettiklerini ifade eden Mehmet Alaca, "Yaklaşık 15 yıldır kuaförlük yapıyorum. Pandemi süreci bizim için zor geçti. Bizim mesleğimiz bu. Makasımız, tarağımızla işimiz bu. Geçindirmek zorunda olduğumuz ailemiz var. İnsanlarda traş olamama korkusu başladı. Bir yoğunluk var. Ama bu süreç de bizim için zor bir süreç, 18 gün. Kiralar duruyor. Dezenfekte makinemiz var. Traşa başlamadan önce dezenfekte işlemi yapıyoruz. Birden fazla müşteriyi içeriye almamaya çalışıyoruz. Maske uyarısı yapıyoruz. Her şeyimiz tek kullanımlık. Örtülerimiz, havlularımız tek kullanımlık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.